Apnea notturna ridotta nelle persone che hanno preso Zepbound | riferisce Eli Lilly

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Eliuna riduzione dell’conL’azienda farmaceutica Eliha annunciato che il farmaco anti-obesità tirzepatide, commercializzato come, ha dimostrato di alleviare significativamente l’ostruttivae gli episodi di arresto respiratorio durante il sonno in individui sovrappeso o obesi. I risultati di due studi clinici condotti per un anno potrebbero offrire una nuova terapia per milioni di americani affetti daostruttiva. Questa condizione aumenta il rischio di ipertensione, malattie cardiache, diabete, ictus e demenza, ma spesso non viene riconosciuta dai pazienti. Analisi dei risultati Pur non essendo ancora stati pubblicati ...