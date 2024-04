Anziane per il clima | il mondo sarà salvato dalle signore

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di mercoledì 17 aprile 2024) La sentenza storica della Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato la Svizzera per non aver fatto abbastanza contro il cambiamentotico. A portare la battaglia a Strasburgo, un'associazione di settantenni, che non sono «tipe da sedia a dondolo»