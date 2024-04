Anziana si accorge della truffa | criminale le ruba 110mila euro | erano i risparmi di una vita

Anziana investita a Cava de’ Tirreni da un camion e da una Panda: indagati entrambi i guidatori - Sono due le persone indagate per la morte di Rosa Apicella, la 68enne di Cava de’ Tirreni colpita prima da un camion, poi travolta da una Panda, lo scorso sabato. La Procura di Nocera ...ilmattino

La casa in fiamme mentre lui dorme, anziano intossicato: l’allarme dato dal fratello - È stato messo in salvo dai vigili del fuoco, accorsi in pochi minuti, e trasportato prima all’ospedale di Udine e poi trasferito in elicottero all’ospedale ...messaggeroveneto.gelocal

Anziano truffato di mille euro con lo stratagemma del “telefono smarrito”: il tabaccaio se ne accorge e lo ferma prima del secondo versamento - La nota truffa via whatsapp continua a mietere vittime. Questa volta per il pagamento è stato chiesto di utilizzare un portale digitale di money transfer ...genova24