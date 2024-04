Antitrust sul caso Balocco | “La beneficenza priva di ogni legame con le vendite”

I costanti salti in avanti dell’economia cinese preoccupano sempre di più l’Unione europea, che inizia a temere il rischio di rimanere schiacciata dal peso di una ingente produzione, che al momento ... (ildifforme)

La multa del L’Antitrust contro Chiara Ferragni e Balocco è stata citata come uno dei successi dell’ultimo anni di attività dal Garante dei consumatori. Nella relazione annuale al Parlamento, il ... (open.online)

Antitrust USA pronto a bloccare l’acquisizione di Capri Holdings: in gioco i marchi Michael Kors e Versace - L’attività Antitrust negli Stati Uniti continua ai massimi livelli ... La FTC in un primo momento ha cercato solo delle richieste di chiarimento ulteriori sull’operazione, mentre ora sembra che sia ...tradingonline

Procedura d'infrazione contro Berlino: ha applicato un dazio sul gas, l'Ue (dopo due anni) se n'è accorta - La Commissione Europea sta per avviare un'indagine ufficiale nei confronti della Germania per aver applicato una tassa sul metano venduto ad altri Paesi Ue a ...huffingtonpost

Un salasso per gli italiani: quanto ci costano le pratiche commerciali aggressive - Pratiche commerciali aggressive per convincere i consumatori ad accettare modifiche unilaterali che peggiorano i prezzi dell’energia elettrica e del gas. In totale sono stati causati danni “prudenzial ...ilgiornale