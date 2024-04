Anticipazioni Uomini e Donne | Ida Assente In Studio | Verso L’Addio!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di mercoledì 17 aprile 2024): Ida litiga con Mario e non torna più in. La tronista sembra vicinissima ad abbandonare per sempre la trasmissione! È stata registrata da poche ore una nuova puntata diche ha visto ancora una volta Ida al centro dell’attenzione. Infatti la tronista non si è presentata indopo un confronto acceso con Mario dietro le quinte. Intanto Daniele sta facendo progressi con le sue conoscenze.: Ida non si presenta nel programma! Da poco è stata registrata una nuova puntata di. Si è partiti immediatamente da un video del dietro le quinte della puntata precedente. La protagonista di questo video ...