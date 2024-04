Anticipazioni Uomini e Donne | a rischio la scelta di Ida | non si presenta in studio e lascia un video allarmante per Mario e Pierpaolo

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Martedì 16 aprile 2024 c’è stata una nuova registrazione della puntata del trono classico die grazie alledi Lorenzo Pugnaloni abbiamo scoperto che Ida Platano ha scelto di nonrsi indi proposito. La tronista ha fatto questo gesto per un motivo ben preciso e hato un filmato da far visionare ai suoi corteggiatori,Cusitore eSiano, che non hanno reagito per niente bene. Ma andiamo nei dettagli delle anteprime.: Ida assente alla registrazione Ida Platano ha deciso di nonrsi inper la registrazione della puntata del trono classico die ...