Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata di oggi | 17 Aprile

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 17 aprile 2024): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 17Dopo un nuovo confronto con Rosa, proprio quando Damiano accetta di tornare a vivere a casa propria, un’altra minaccia sembra rimettere tutto in discussione. Preoccupato che Diana possa riprendersi e denunciarli, Flavio cerca ancora l’aiuto del boss Torrente. La storia tra Niko e Valeria diventa sempre più seria, Serena ha un nuovo, intenso confronto con Manuela in cui cerca di convincerla a guardare ...