(Di mercoledì 17 aprile 2024): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladel 17Eleni sorprende Alexandra e Markus mentre si disfano del prodotto che ha causato il problema agli occhi di Shirin e si infuria, poi viene a sapere che la ragazza potrebbe perdere la vista. Shirin, intanto, si dispera e Gerry cerca di consolarla. Helene, invece, è in difficolta nella gestione del centro di Shirin. Paul strappa la lettera di licenziamento di Shirin, perché la ragazza possa ...

Anticipazioni Tempesta D’Amore : una nuova e sorprendente puntata di Tempesta D’Amore sta per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e ... (zon)

Anticipazioni Tempesta D’Amore : una nuova e sorprendente puntata di Tempesta D’Amore sta per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e ... (zon)

Anticipazioni Tempesta D’Amore, la puntata di oggi 17 Aprile - Eleni sorprende Alexandra e Markus mentre si disfano del prodotto che ha causato il problema agli occhi di Shirin e si infuria, poi viene a sapere che la ragazza potrebbe perdere la vista. Shirin, ...zon

Anticipazioni Tempesta d’amore maggio 2024 - Scopri tutte le Anticipazioni e le trame tedesche della soap opera Tempesta d’amore: cosa succede nel mese di maggio 2024tvserial

Tempesta d’amore Anticipazioni mercoledì 17 aprile 2024: Leon non molla! - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn