Anticipazioni Il Paradiso delle signore | puntata di oggi 17 Aprile

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 17 aprile 2024): una nuova e sorprendentede “Il” sta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Uno a partire dalle 16:05. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà, 172024.Il: ecco tutto ciò che devi assolutamente sapere Marcello riesce a incontrare il fratello in carcere. Intanto, Marta vede Matilde e le parla del suo ultimo incontro con Vittorio. Invece, Elvira non accetta più le imposizioni di Tullio. Nel frattempo, Vito capisce che Maria è innamorata di Matteo e le chiede spiegazioni. Infine, Matilde capisce che Tancredi sta facendo di tutto per riconquistarla.Il ...