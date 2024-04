Anti-abortisti nei consultori in Italia | la ministra spagnola contro Meloni | “Toglie diritti” La premier | “Non dia lezioni”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Sostenere l’ingresso di gruppineipubblici per minare il diritto all’interruzione di gravidanza. La strategia della destra, temuta e minacciata durante la campagna elettorale, si è concretizzata all’improvviso nell’Aula di Montecitorio due giorni fa e mentre si discuteva di tutt’altro. L’emendamento al decreto Pnrr, blindato con la fiducia, è la prova di quello che ha sempre detto e rivendicato Giorgia: non c’è bisogno di toccare la legge 194, basta intervenire su tutta la rete di supporto che agisce nel momento in cui una donna decide di abortire. E incentivare, come già previsto, la presenza di chi è contrario a quel diritto. Se finora laaveva cercato di non accelerare, anche per evitare passi falsi a livello internazionale, ora ad andare ...