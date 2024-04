(Di mercoledì 17 aprile 2024) La Turchia accusadi "trascinare la regione inperal". Lo afferma Il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan citato da Anadolu. La Turchia ha accusato il primo ministro israeliano Benyamindi voler trascinare il Medio Oriente in"peral", in un contesto dinella Striscia di Gaza con Hamas. "È ovvio che (Benyamin)sta cercando di trascinare la regione inper rimanere al", ha detto il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan nel corso di una conferenza stampa in Qatar.

Netanyahu tira dritto sull'Iran, si infiamma il Libano - "E' Netanyahu che trascina la regione in guerra per restare al potere", è stata l'accusa lanciata oggi da Ankara per bocca del ministro degli Esteri Hakan Fidan.ansa

Ankara, Netanyahu estende la guerra per restare al potere - La Turchia accusa Netanyahu di "trascinare la regione in guerra per restare al potere". Lo afferma Il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan citato da Anadolu. (ANSA) ...ansa

Erdogan, 'Netanyahu è responsabile dell'attacco dell'Iran' - (ANSA) - Ankara, 16 APR - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan accusa il premier israeliano Benyamin Netanyahu di essere "il principale responsabile" per l'attacco dell'Iran contro Israele. "Una ...gazzettadiparma