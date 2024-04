Andrea Montanino e il mercato unico | una visione per l’Europa

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 17 aprile 2024) In un contesto dove due ex presidenti del Consiglio italiani, Enrico Letta e Mario Draghi, sono stati incaricati di elaborare per il Consiglio europeo iniziative per sostenere la crescita e la competitività europea nel medio-lungo periodo,, direttore Strategie settoriali e impatto in Cassa Depositi e Prestiti, offre una riflessione critica su Il Corriere della Sera Economia suleuropeo, a 30 anni dall’avvio del suo processo. Attraverso l’analisi delle sfide e delle opportunità che si presentano, emerge come il superamento delle questioni irrisolte potrebbe essere un catalizzatore fondamentale per la crescita economica del continente, con un particolare focus sul potenziale delle filiere produttive transnazionali. Ila 30 Anni dalla sua ...