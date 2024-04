Amministratori pubblici | un’intimidazione al giorno | dagli incendi ai post sui social Un caso su cinque in comuni sciolti per mafia

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Ogniun amministratore pubblico italiano viene aggredito o minacciato. Sono infatti 315 gli atti intimidatori, di minaccia e violenza rivolti nel 2023 contro sindaci, assessori, consiglieri comunali e municipali,regionali, dipendenti della Pubblica Amministrazione. Per essere precisi, uno ogni 28 ore. E negli ultimi 14 anni gli atti intimidatori sono stati 5.300, vale a dire 385 l’anno, più di una al. Lo rende noto Avviso Pubblico, la rete degli enti locali contro le mafie e la corruzione, nel rapporto annuale “sotto tiro“, presentato oggi a Roma. Gli episodi di violenza e minaccia registrati sono leggermente diminuiti rispetto al 2022, quando furono 326 (-3,5%), comunque lontani dal picco del 2018 (574). Questi numeri restano comunque “un indicatore inaccettabile per una ...

