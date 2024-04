Amiu Puglia | si è dimesso il presidente Paolo Pate

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Ildell’, ha rinunciato all’incarico presentando le sue dimissioni. La decisione è arrivata dopo il rinvio a giudizio in un’inchiesta che lo vede coinvolto per la sua professione di commercialista. È accusato di false comunicazione sociali in concorso con i fratelli Cavallari, Alceste e Marco, per aver prestato la sua attività professionale di commercialista intermediario, abilitato alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate e al Registro delle Imprese di due scritture private di cessioni di quote di Srl, avvenute tra il febbraio e l’aprile 2018. “La circostanza mi coglie sereno” ha spiegatoin una nota, “avrò certamente e finalmente modo di dimostrare la mia estraneità alle condotte di cui al capo di imputazione. Le vicende afferiscono ...