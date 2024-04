Amici 23 | Holden ricompare al picnic di Gaia | Martina penalizzata dalla Pettinelli?

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 17 aprile 2024)23 è andato in onda questo pomeriggio, mercoledì 17 aprile 2024, su Canale 5, con una nuova puntata del daytime? Mentre l’appuntamento di sabato con il serale si avvicina ormai sempre di più, che cosa sarà accaduto in queste ultime ore all’interno della scuola più famosa d’Italia? Gli allievi avranno ricevuto dei guanti di sfida? Saranno stati approfonditi i rapporti tra i ragazzi? Sarà finalmente stato mostratodopo l’assenza che sta facendo preoccupare i fan? Tutto questo e molto altro ve lo raccontiamo, come sempre, qui di seguito. Tra l’altro, ricordiamo che Lil Jolie e Sarah hanno ancora il giudizio sospeso sul loro ballottaggio che si concluderà proprio sabato, quando canteranno la canzone richiesta da Michele Bravi.23, guanto di sfida Mida vsQuesta nuova puntata della striscia ...