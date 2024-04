Amici 23 | Anna Pettinelli torna all' attacco contro Mida | Incontrastato principe delle barre e dei grandi rifiuti VIDEO

Amici 23, panico in studio per la rovinosa caduta. Al Serale del talent show ancora si parla dell’infortunio al ginocchio di Gaia che dovrà stare ferma tre settimane. Al suo posto ballerà Aurora ... (caffeinamagazine)

Amici 23, Anna Pettinelli spiazza Mida: il guanto di sfida confonde (quasi) tutti gli allievi - Nel corso della puntata di oggi, 17 aprile 2024, del talent di Canale 5 la professoressa ha lanciato un guanto di sfida a Mida che ha lasciato tutti di stucco ...libero

Amici 23, Gaia senza stampelle e tutore, fan: 'Cammina e salta, quindi sabato balla' - La ballerina ha camminato normalmente nell'ultimo daytime e sui social c'è chi si chiede provocatoriamente se nella prossima puntata si esibirà ...it.blastingnews

Amici, Pettinelli non si arrende: nuovo guanto per Mida ma Martina non ci sta - Anna Pettinelli di nuovo alla carica contro l'allievo Può mai esserci una settimana senza guanti di sfida contro Mida da parte della sua acerrima nemica ...lanostratv