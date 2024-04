Amato nuovo pg di Roma Gli elogi a Cartabia e le chat col leghista indagato | chi è il magistrato che autorizzerà le intercettazioni dei servizi

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Giuseppe “Gimmi”è ilprocuratore generale di. Lo ha ufficializzato il plenum del Consiglio superiore della magistratura, approvando all’unanimità la proposta varata a febbraio dalla Quinta Commissione, competente sugli incarichi direttivi., 64 anni, era procuratore capo a Bologna dal 2016 e prima lo era stato a Trento: nella Capitale occuperà il posto lasciato vacante da Antonello Mura, chiormai un anno e mezzo fa a capo dell’Ufficio legislativo del ministero della Giustizia. L’incarico di pg dinon è solo prestigioso, ma anche specialmente delicato: al titolare dell’ufficio, infatti, spetta autorizzare lepreventive effettuate daisegreti nei confronti di persone non indagate, anche nei loro ...

