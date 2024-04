Amadeus vive di format | perché la Rai va avanti anche senza di lui | la sentenza di Giancarlo Leone

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) «è un uomo. Il suo addio non è un danno irreparabile»., ex dirigente Rai, lo dice con il tono affabile e vellutato di sempre, ma intanto ridimensiona il panico generale che si è generato dopo la notizia che il conduttore non rinnoverà il contratto con la Rai per approdare sugli schermi di Nove (gruppo Warner-Discovery).è stato una colonna Rai dal 1983 al 2006. Ha iniziato occupandosi di Televideo. È stato vicedirettore generale, direttore di Raiuno negli anni del Sanremo di Carlo Conti, direttore di Rai Intrattenimento e Rai Cinema. Oggi è presidente dell'Osservatorio italiano audiovisivo e ad di Q10 Media. Sulle dinamiche televisive pochi ne sanno quanto lui. La Rai dice che andrà...