Amadeus al Nove vale atomica iraniana | e altri imbarazzi del nostro tempo

(Di mercoledì 17 aprile 2024) La migliore analisi della questionel’ha fatta Courtney Love, fingendo di parlare di Taylor Swift. Ma ci arriviamo dopo, prima dobbiamo parlare della madre di O., mio campione medio riflessivo di mercato. La madre di O. avrebbe fatto la gioia di Edmondo Berselli: è una professoressa democratica davvero, mica solo per metonimia. La madre di O. ha un’ottantina d’anni, e quindi è in pensione da un bel pezzo, ma prof dem una volta prof dem per sempre, e gli anni in questo rinforzano la cocciutaggine: le abitudini culturali d’un’ottantenne mica le cambi più. Quando Fazio è andato al, per O. è stato un dramma: doveva spiegare alla madre cosa fosse il 9, dove fosse dentro al televisore, che tasto nuovo spingere sul telecomando. La madre di O. ha fatto il sacrificio estremo di prendere una nuova abitudine. L’ha fatto per Fazio? Direi piuttosto: ...