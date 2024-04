Alta sostenibilità | focus ASviS su Radio Radicale | la Riforma del codice della strada per emergenza salute e sicurezza

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Si riporta di seguito la puntata didell’8 aprile 2024. Conducono: Valeria Manieri () ed Elis Viettone (). Ospitipuntata: Andrea Colombo, esperto mobilità sostenibile, già assessore alla Mobilità del Comune di Bologna; Roberto Scacchi, responsabile nazionale Mobilità di Legambiente e Presidente Legambiente Lazio; Andrea Dara, Deputato e componenteCommissione Trasporti, poste e telecomunicazioni (Lega per Salvini Premier). Puntata di “delper” di lunedì 8 aprile 2024 , condotta da Valeria Manieri ...

(Adnkronos) – Che volto ha il consumatore digitale Italia no nel 2024? A tratteggiare il suo Identikit vi è l’ultimo studio “Ecommerce at Hand”, realizzato da Ipsos, Stirpe e BigCommerce. Il report ... (webmagazine24)

Fed, Big Tech, geopolitica e guerra: ecco come leggere i mercati azionari: ... l'attrattiva delle small cap ; gli investimenti value , con titoli di alta qualità a prezzi ...il trend a più lungo termine Dopo un 2022 difficile per gli investitori focalizzati sulla sostenibilità, l'...

Bologna: Social Forum dell'Abitare: ... più in generale, sulla ridefinizione di città e piccoli centri in funzione dei bisogni delle persone e della sostenibilità ambientale. L'iniziativa è promossa da Agevolando, Alta Tensione Abitativa, ...