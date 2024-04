Almanacco del 17-04-2024 ore 07 | 30

(Di mercoledì 17 aprile 2024)del giorno martedì 2 aprile Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Francesco da Paola il nome dal latino medievale Francisco deriva dall’aggettivo Germanico Franchi schiacci appartenente al popolo dei Franchi il nome godi tutto oggi di vasta popolarità e secondo l’Istat è in assoluto il più diffuso tra i nuovi nati negli ultimi anni in proverbi si dice Aprile piovoso anno Fruttuoso i dati di oggi Carlo Magno Giacomo Casanova Giuliana De Sio Noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi e allora salutiamo intanto Valeria Buona giornata salutiamo Marco da poco arrivato con noi Buon compleanno portare a Livio Maria Elisa Francesco e Paola buonissima giornata a ciascuno di voi e allora il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 2 aprile 1845 fisici francesi Luis e il Leon scattano la prima foto del Sole bene in vista anche ...

