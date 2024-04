All’Imiberg si studia da imprenditori | incontri in azienda e progetti d’impresa

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Bergamo. Attività intense e stimolanti, perre sul campo le sfide e le opportunità del fare impresa. Gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico di Scuola Imiberg, con sede in via Santa Lucia a Bergamo, vivono con entusiasmo le giornate cruciali dell’anno scolastico. Nelle ultime settimane al lavoro in classe si sono affiancate numerose uscite didattiche, con visite alle principali aziende del territorio bergamasco. Gli“on site” cone responsabili di produzione hanno riguardato realtà come Tenaris Dalmine spa (maggior fornitore a livello globale di tubi e servizi per esplorazione e produzione di petrolio e gas), Persico (che con la propria unità Marine ha creato il nuovo scafo di Luna Rossa in vista dell’America’s Cup della prossima estate), Automha (leader nell’automazione magazzini), Stemin di Comun ...