Allevatori in presidio al Ministero | “commissariare Regioni del Sud su lotta a brucellosi”

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiGliSebastiano Noviello, casertano, e Sebastiano Lombardo, siciliano, con il sindacalista Gianni Fabbris, hanno iniziato da oggi uno sciopero della fame davanti aldella Salute in rappresentanza del movimento che da oltre un anno si batte per ottenere la riforma delle strategie di eradicazione dellae della Tbc nelle aree ancora non indenni, tutte del Sud, come Campania, Sicilia, Puglia e Calabria; una protesta il cui obiettivo è sollecitare il Governo a nominare un Commissario che si sostituisca allenella risoluzione del decennale problema che coinvolge centinaia di allevamenti bufalini e bovini. Anime del movimento il Coordinamento Unitario in Difesa del Patrimonio Bufalino, nato quasi tre anni fa nel Casertano per protestare contro il piano della ...