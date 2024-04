Allenamento oltre i limiti e pronto alla Jihad | arrestato terrorista a Milano

Danilo Petrucci, incidente in Allenamento. Operato alla mandibola e alla clavicola: «Una delle cadute più spaventose della mia vita»» - Il motociclista della Superbike, Danilo Petrucci, operato prima alla mandibola e poi alla clavicola. «È stata una delle cadute più spaventose della mia vita», ...ilmessaggero

Parigi 2024, da Technogym 1.200 attrezzi per gli atleti olimpici e paralimpici - L’azienda italiana, a 100 giorni dal via, sta ultimando l’allestimento dei centri di Allenamento di Paris Saint Denis, Lille, Marsiglia e Tahiti ...ilsole24ore

L’Europa offre ai 18enni oltre 35 mila biglietti per viaggiare gratuitamente in treno per il continente. Ecco come partecipare - Migliaia di giovani, a partire da quest’estate, torneranno a viaggiare gratuitamente in treno per l’Europa grazie al programma DiscoverEU. Lo fa sapere la Commissione europea che ha pubblicato l’invit ...ilfattoquotidiano