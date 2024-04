Allegra Groppelli “Scrivere ha un potere salvifico”

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 17 aprile 2024) MILANO (ITALPRESS) – I racconti attorno al fuoco dei cacciatori raccoglitori, i film, le favole per i bambini, il teatro, i miti, i romanzi, le fiction tv: narrare e ascoltare storie è un’esigenza da sempre presente nell’evoluzione del genere umano e nella crescita del singolo individuo. Attraverso le storie, fin dalla notte dei tempi, si condividono conoscenze, si trasmettono esperienze, si viaggia alla scoperta del mondo e di se stessi. Numerosi studi di psicologia e neuroscienze hanno dimostrato che i racconti aumentano in chi li ascolta l’empatia e la memoria. Chi ama le storie è un uomo più umano e forse il massimo grado di umanità lo raggiunge chi la propria storia la scrive, perchè il saper raccontare richiede introspezione e analisi, un processo che spesso porta a un’elaborazione dei fatti e degli stati d’animo che permette di superarli. Per questo il racconto di sè è ormai ...