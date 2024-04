Alle Due Torri arriva “SvuotaLibreria” | l’iniziativa per donare libri usati in cambio di buoni spesa

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Stezzano. In occasione della Giornata Mondiale del Libro, che si celebra il 23 aprile, il centro commerciale Le Duedi Stezzano organizza un fine settimana che punta a dare aiuna nuova vita. Protagonisti saranno i lettori e i volumi che, per una ragione o per un’altra, non trovano più spazio negli scaffali di casa. Sabato 20 e domenica 21 aprile, chiunque si rechi all’apposito point “stito nella gria principale dello shopping center di Stezzano portando iche non legge più, riceverà indeida spendere nei negozi del centro. Donando dai 10 ai 15si riceverà inun buono da 10 euro, tra i 16 e i 20un buono da 15 euro, oltre i 20 ...