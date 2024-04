Allarme manodopera | Sul posto 40 operai | ne servirebbero 140

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Non ci sono solo le difficoltà connaturate al raddoppio di una strada collocata in un territorio delicato e con molte opere da realizzare. A complicare l’andamento dei cantieri sulla Siena-Grosseto e, in qualche caso, allungare i tempi ci sono anche due aspetti più tecnici, evidenziati dal direttore dei lavori, ingegner Serena Parisi: reperimento del personale, fornitura del calcestruzzo. Il primo, si assicura, è in via di definizione, ma i numeri sono eloquenti: a oggi sul cantiere sono impegnati circa 40quando ne sarebbero previsti 140. "Il problema non è soltanto nostro – afferma Parisi – perché tutti attraversano questo momento storico difficile per il reperimento dispecializzata. Stiamo comunque collaborando con le imprese per limitare le difficoltà, magari tamponando le mancanze su alcuni fronti per portare avanti ...