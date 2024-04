(Di mercoledì 17 aprile 2024) Il portiere delha voluto rilasciare queste dichiarazioni in vista della gara controdi domani In conferenza stampa, il portiere delha voluto parlare così della sfida controin Europa League. «Da quando sono arrivato in Italiaè sempre stata una squadra tosta, molto forte fisicamente, sia tecnicamente

Alisson avverte l'Atalanta: "Noi del Liverpool ci riscatteremo": Il portiere del Liverpool Alisson ha voluto rilasciare queste dichiarazioni in vista della gara contro l'Atalanta di domani In conferenza stampa, il portiere del Liverpool Alisson ha voluto parlare così della sfida contro l'Atalanta in Europa League. "Da quando sono arrivato in Italia l'Atalanta è sempre stata una squadra tosta, molto forte fisicamente, sia tecnicamente ...