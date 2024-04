Alexanderplatz Jazz Club | Letizia Lucchesi Quartet

(Di mercoledì 17 aprile 2024) All’di Roma, giovedì 18 aprile,Around the world in eighty minutes. Il filo conduttore di questo progetto (Il giro del mondo in 80 minuti) è la visione delcome linguaggio di Pace, che consente a persone di lingue ed etnie diverse di dialogare, di creare insieme, solo pronunciando un titolo e cominciando a suonare, superando qualunque barriera. Viaggeremo non solo nello spazio, toccando lingue, autori e paesi diversi, ma anche nel tempo, scavando con alcuni brani nel patrimonio della nostra musica antica, che il, questa musica straordinaria e vitale, non si spaventerà di affrontare.: bio...

