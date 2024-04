“Alberi e città | prove di resilienza” | convegno a Milano

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 17 aprile 2024)– Glicostituiscono la ‘prima linea di difesa’ dal cambiamento climatico in atto. La vegetazione urbana gioca un ruolo cruciale nel contrastarne gli effetti, a partire dalle, oltre a contribuire a migliorare la qualità dell’aria, ridurre le temperature e aumentare la biodiversità. Se ne parla oggi al Belvedere Jannacci di Palazzo Pirelli, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: La plastica in acque rischia di arrivare sulle nostre tavole Unione Europea: nuova sollecitazione per l’Italia riguardo lo smaltimento dei rifiuti radioattivi. Inquinamento: potremmo vivere due anni in più se la qualità dell’aria migliorasse Salvare la foresta pluviale con i cellulari riciclati? Ecco la scoperta Ambiente-Mare: allarme microplastica Acqua ...