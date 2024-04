Alan Sorrenti | Siamo tutti figli delle stelle

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Nuovo singolo, tour, concerto a Roma e il progetto di un film autobiografico. Ma soprattutto la consapevolezza di essere un'icona della musica italiana.ci è venuto a trovare nell'edicola degli artisti per parlare di presente e futuro e di come la sua «» continui a essere amata dalle nuove generazioni. Non solo in Italia.

I Migliori Anni, riassunto puntata 13 aprile: Ron omaggia Lucio Dalla, Gloria Gaynor incanta - Durante la seconda puntata de "I Migliori Anni", in onda sabato 13 aprile su Rai1 e condotta in prima serata da Carlo Conti, ne accadono di eventi inattesi tra l'interruzione del momento dedicato a Ra ...today

I Migliori Anni, Carlo Conti ospita Gloria Gaynor, Enrico Montesano torna nel sabato sera di Rai1 - Torna per la seconda puntata di questa nuova stagione I Migliori Anni, lo show storico di Carlo Conti in onda sabato 13 aprile, in prima serata su Rai1. Dopo il buon risultato di ascolti della partenz ...fanpage

Alan Sorrenti sull’ex moglie Tony Lee Carland/ “Il mio arresto Raccontò tutto al contrario per ferirmi” - Alan Sorrenti non dimentica le accuse al veleno della sua ex moglie Tony Lee Carland: "Il mio arresto Raccontò tutto al contrario per farmi male" ...ilsussidiario