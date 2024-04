Al-Nassr vs Al Fayha – probabili formazioni

(Di mercoledì 17 aprile 2024) L’Al-cercherà di riprendersi dalla delusione della Supercoppa ospitando venerdi 19 pomeriggio l’Alnel gameweek 28 della Saudi Pro League. I padroni di casa sono attualmente in svantaggio di 12 punti rispetto all’Al-Hilal, leader del campionato, con sette partite ancora da giocare, mentre gli ospiti sono saldamente a metà classifica, a 11 punti dalla linea tratteggiata. Il calcio diinizio di Al-vs Alè previsto alle 17 Anteprima della partita Al-vs Ala che punto sono le due squadre Al-Ci si aspetta un’atmosfera cupa all’Al-Awal Park in vista di questa partita, dopo la dolorosa sconfitta per 2-1 dell’Al-contro l’Al-Hilal nella semifinale di Supercoppa della scorsa settimana. Dopo ...

