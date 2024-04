Al Liceo Quercia di Marcianise “My Future Buddy” | orientamento formativo e professionale

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 17 aprile 2024). Ancora una volta il“Federico”, guidato dal Dirigente Scolastico Dott. Diamante Marotta, si conferma luogo privilegiato delle eccellenze con la realizzazione del progetto “My”, attività didella Fondazione Ortygia, nato per dare l’opportunità ai giovani e alle giovani del Sud Italia di scoprire i loro talenti. Il progetto è stato svolto in collaborazione con Confindustria Caserta e con tre aziende: A.T,M S.r.l. – I.E.E S.r.l. – ST Microelectronics S.r.l. Due le scuole selezionate in provincia di Caserta per partecipare a “My”, e cioè il“Federico” ed il...