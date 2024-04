Al CIID di Astino “Fuorissimo Salone” | da Olivetti ad Apple | un viaggio nel rapporto uomo-macchina

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Bergamo. In occasione deldel Mobile di Milano, il Copenhagen Institute of Interaction Design () presenta la mostra “L’interazionedallaP101 all’Vision Pro”, curata da M’useum, il museo della tecnologia di Magnetic Media Network. L’esposizione, organizzata per l’evento “”, avrà luogo presso la nuova sede italiana, al Monastero di, giovedì 18 aprile dalle 12 alle 15 e dalle 17.30 alle 20.30. Sarà possibile ammirare in esposizione, e raccontati con la voce dei curatori, 20 tra i dispositivi che hanno rivoluzionato la storia dell’interazione tra, dallaP101 allo Xerox ALTO, dal Macintosh al nuovo ...