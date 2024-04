Al Cardarelli due giorni dedicati alle Tecniche anestesiologiche in Chirurgia Toracica

Colpì il compagno al volto provocandone la morte: condannata, è di Vairano Patenora - Al culmine di una lite scoppiata in strada e poi continuata in casa, colpì alla testa con un oggetto il compagno, provocandone poi la morte. Per questo motivo il gup del tribunale di ...ilmattino

Malore improvviso, infermiera si accascia e muore durante il turno in ospedale: Angela aveva 64 anni - È morta improvvisamente, per un malore, durante il suo turno di servizio all'ospedale Cardarelli di Napoli: Angela, 64 anni, era una storica infermiera del più grande ospedale ...leggo

Tragedia all’ospedale Cardarelli, Angela muore a 64 anni stroncata da un malore durante il turno - L'infermiera, molto apprezzata e stimata dai colleghi, aveva da poco iniziato il turno di lavoro quando ha accusato il malore. Inutile ogni tentativo di rianimazione ...internapoli