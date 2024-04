Ai risponde al telefono in ospedali e Asl | azzerate attese

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Roma, 17 apr. (Adnkronos Salute) - Negli ambulatori medici il 73% del tempo dei professionisti sanitari è dedicato a compiti amministrativi e solo il 27% viene dedicato ai pazienti. E il cosiddetto 'burden' amministrativo è segnalato dai clinici come responsabile del loro stress e burnout per oltre il 50% dei casi. Sono i numeri emersi dalla letteratura scientifica citata nell'analisi presentata oggi all'Exposanità Bologna da Francesco Baglivo, medico e componente del consiglio direttivo della Siiam (Società italiana intelligenza artificiale in medicina) durante l'evento su Smile CX Gaia, l'intelligenza artificiale conversazionale realizzata da Esosphera – Gruppo Covisian proprio per alleggerire i compiti amministrativi di strutture sanitarie e professionisti. L'intelligenza artificiale azzera letelefoniche dei Cup, i centri unici di prenotazione delle visite e ...