Ai domiciliari ma col permesso di andare a scuola

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Agli arresti, con ildi recarsi a, il 18enne e il 20enne italiani di origine sudamericana, entrambi residenti a Monza, arrestati dalla Polizia di Stato per avere rapinato un coetaneo nel centro cittadino, con la presunta complicità di altri due, minorenni, tra cui una ragazza, che saranno denunciati. Lo ha deciso il gip, che ha convalidato gli arresti ma ha deciso di scarcerare i due rapinatori per dare loro la possibilità di non interrompere le lezioni scolastiche. Nonostante il 20enne, quando era ancora minorenne, avesse già ottenuto la messa alla prova per lo stesso reato relativo ad un fatto analogo. Secondo gli inquirenti lo scenario che emerge da questo ennesimo episodio di violenza nei confronti di coetanei non è la classica rapina. Ne sarebbe prova il fatto che la banda ha aggredito un 18enne ...