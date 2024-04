“Ai concerti o allo stadio un confine separa le persone con disabilità da tutti gli altri Ecco cosa deve cambiare” | il manifesto Live for All

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Prenotazioni online di biglietti pered eventi uguali agli, numero di posti disponibili adeguati e accessibili per garantire visibilità e fruibilità effettive degli show, oltrestop alle segregazioni in areete e lontane dal resto del pubblico e nuovi parametri inclusivi senza barriere per le progettazioni delle infrastrutture. Sono queste le proposte diFor All, il primoitaliano per eventi in tempo reale finalmente inclusivi, accessibili e alla pari per. In Italia leconoggi sono costrette a subire forti disagi, se non addirittura impedimenti o gravi discriminazioni se vogliono, come gli, andare a ...