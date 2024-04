Aggredito un rider a Palermo Cgil | Città insicura per chi lavora

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 17 aprile 2024) AGI - Unè statoper aver rifiutato il pagamento con soldi falsi. È accaduto la scorsa notte al quartiere Cep, dove è stato malmenato da un gruppo di ragazzi. "Siamo scioccati e arrabbiati per quanto accaduto a unquesta notte durante una consegna al Cep. È l'ennesima aggressione nei confronti di chi tenta di fare il proprio lavoro onestamente, garantendo anche un servizio alle persone. Abbiamo già chiesto alla Prefettura, consapevoli della sensibilità da sempre dimostrata attorno a queste questioni, la partecipazione al tavolo per la sicurezza e l'ordine pubblico. Non è più accettabile che si debba convivere con la paura di fare il proprio lavoro. Altore va la nostra solidarietà e la nostra disponibilità ad assisterlo, se lo vorrà, in questo momento certamente ...