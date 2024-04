Aggredisce e minaccia un medico all’ospedale di Bracciano | 52enne arrestato in flagranza di reato

(Di mercoledì 17 aprile 2024) I carabinieri hannoindie portato in carcere un, che ha aggredito unto il personale sanitario dell'ospedale Padre Pio di. Il gip ne ha convalidato l'arresto.

