(Di mercoledì 17 aprile 2024) Arezzo, 17 aprile 2024 – Vorrebbero invertire la rotta, portare a casa ordinativi e compensare la brusca frenata di mercatiStati Uniti e nord Europa. Il mondo del vino aretino si mette in mostra presentando 100 etichette aldi Verona. La fiera si è aperta domenica e prosegue oggi alla presenza di 4.300 espositori provenienti da 30 nazioni nei 17 padiglioni dove gravitano migliaia di operatori e buyers da oltre 140 paesi che potranno degustare oltre 20.000 etichette. L’Ente Camerale ha organizzato in collaborazione con l’Associazione Strada del Vino Terre di Arezzo, una collettiva di aziende in uno stand istituzionale dove sono ospitate 10 cantine. Presente anche il «wine bar», curato dai sommeliers Ais di Arezzo, con 24 produttori. L’appuntamento di settore, tra i più importanti al mondo, si tiene in un anno particolare per le produzioni ...

Affari sì ma non come un tempo, fatturato in calo di quasi il 9%: la sfida Vinitaly per ripartire - La flessione supera quella della media toscana e va a picco soprattutto sul versante degli Stati Uniti, Germania primo mercato, caccia a nuove frontiere per l’export: così le presenze aretine alla Fie ...lanazione