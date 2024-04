Accusato di omicidio volontario. La Procura chiede vent'anni per il killer di Christian Ikogwe

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 17 aprile 2024) L’accusa ha chiestodi reclusione per Antonio Canale, quarantaseienne vigevanese a processo per la morte di, il venticinquenne ucciso tra il 2 e il 3 marzo 2023 in una dimora alle porte di Mortara. Il processo con rito abbreviato si sta svolgendo davanti al giudice Pasquale Villani, il reato contestato all’imputato è. Nelle scorse udienze, dopo il deposito di una memoria difensiva, è stata esclusa l’aggravante dei futili motivi che era stata contestata all’inizio e che precludeva per legge l’accesso al giudizio abbreviato. La difesa di Canale, affidata all’avvocato Francesca Quarto, ha potuto così rire il rito alternativo per l’imputato. Ieri è stata la volta del pubblico ministero Paolo Mazza, che ha avanzato la richiesta di ...