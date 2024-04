Accoltellò a morte il marito Disposta la perizia psichiatrica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 17 aprile 2024)su Raffaella Ragnoli. Lo ha decretato ieri la Corte d’assise accogliendo la richiesta della difesa della 58enne di Nuvolento, che sta affrontando il processo per avere ucciso con sei coltellate il, Romano Fagoni, 60 anni, davanti al figlio quattordicenne. Era la sera del 28 gennaio 2023. Il presidente, Roberto Spanò, ha formalizzato l’incarico al dottor Giacomo Filippini, che avrà 90 giorni per valutare clinicamente l’imputata. In particolare i giudici vogliono sapere se la donna al momento del fatto fosse in grado di intendere e di volere; in caso di vizio parziale di mente quanto fosse scemata la sua lucidità; se avesse problemi pregressi. L’esame del perito inizierà nel carcere di Verziano, dove Ragnoli è detenuta, il 7 maggio. La scorsa udienza Ragnoli nel corso della sua deposizione ha ricostruito ...