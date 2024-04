Femminicidio a Taurisano (Lecce) , una donna di 50 anni accoltellata dal marito di 57 anni che poi si è consegnato Un nuovo Femminicidio sconvolge l’Italia. Ieri pomeriggio, a Taurisano , in provincia ... (361magazine)

Accoltella il marito davanti al figlio, disposta la perizia psichiatrica per Raffaella Ragnoli - È stata disposta la perizia psichiatrica nei confronti di Raffaella Ragnoli, la donna che avrebbe ucciso il marito Romano Fagoni davanti al figlio a Nuvolento ...fanpage

Accoltellò a morte il marito. Disposta la perizia psichiatrica - La Corte d'assise di Brescia ha ordinato una perizia psichiatrica su Raffaella Ragnoli, accusata di aver ucciso il marito. La donna sostiene di aver agito per legittima difesa, ma la sua versione dei ...ilgiorno

Tre Accoltellati al pronto soccorso, quando è esplosa la furia cieca del 22enne - A San Vittore il giovane arrestato per lesioni aggravate e stalking nei confronti della ex che aveva accompagnata nella clinica Città Studi per un colloquio di lavoro ...ilgiorno