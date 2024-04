Abusi sessuali su minore nella villa del prete | il vescovo conferma l’inchiesta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Pesaro, 17 aprile 2024 – C’è ladeldi Pesaro e Urbino riguardo al caso di presunta violenza sessuale a Sant’Angelo in Vado ma non solo: si tratterebbe di un abuso su. Si profila quindi una svolta sul giallo delladei misteri di via Piobbichese, di proprietà del sacerdote 63enne Roberto Pellizzari, attualmente residente in Svizzera a Le Locle, nel cantone Neuchatel. Sabato scorso la Procura aveva disposto il sequestro dellae gli agenti di polizia della scientifica di Ancona sono stati impegnati per molte ore ad effettuare rilievi nell’abitazione, alla ricerca di eventuali tracce biologiche. La diocesi affida a una nota alcuni chiarimenti sulla vicenda. "In considerazione delle notizie riportate in questi giorni sulla stampa locale si comunica che l’arcidiocesi ...