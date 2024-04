A14 | mattina da incubo tra incidente e lavori | arriva l' eliambulanza | 4 feriti code per chilometri

Incidente sull’A14: quattro feriti - Incidente sull'autostrada A14, tra Ancona Nord e Loreto, al km 225. Il bilancio è di quattro feriti e quattro chilometri di coda. Lo scontro che ha visto coinvolte due auto e un furgone è avvenuto ...youtvrs

A14, mattina da incubo: code di 4 chilometri per un incidente e per i soliti lavori. Ecco dove - Risveglio da incubo in autostrada, dove vengono segnalate code per un incidente e per lavori da Ancona Nord fino a Pedaso. Tra Ancona nord e Ancona sud sono state registrate code dai 2 ai 4 km ...corriereadriatico

Incidente sull'autostrada A1 tra Ferentino e Anagni vicino Frosinone: morta Eleonora Certelli, 2 feriti gravi - Il bilancio del grave incidente è di una persona morta, la 21enne Eleonora Certelli, ma ci sarebbero due feriti in modo critico. Scontro sull'autostrada A1 tra Ferentino e Anagni ...notizie.virgilio