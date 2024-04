A Pechino non piace la nuova portaerei giapponese Di nome e di fatto

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Per la prima volta dalla fine dal 1945 la Marina Militare del Giappone torna a disporre di una. Nel 2018, il governo di Tokyo ha annunciato che i cambiamenti nella situazione securitaria dell’Asia nord-orientale lo avevano spinto ad avviare lavori di ristrutturazione per due navi portaelicotteri della classe Izumo varate soltanto tre anni prima, ristrutturazione che avrebbe permesso loro di schierare i caccia Lockheed Martin F-35B. Lunedì 15 aprile, dopo il completamento della prima tranche di lavori, ovvero la riprogettazione della sezione di prua e l’aggiunta di un nuovo rivestimento resistente al calore per proteggere il ponte dalle temperature estreme generate quando i motori dell’F-35B sono inclinati verso il basso per consentire il decollo e l’atterraggio verticale, laè stata svelata presso la base ...