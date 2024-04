A Palermo 65 buyers per le serie e i film Tv della Rai

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Lee i Tv movie, ma anche i documentari, i grandi eventimusica e dell’arte, i programmi per ragazzi. I più importanti operatori del mercato globale saranno nel capoluogo siciliano, da oggi a venerdì 19 aprile, per partecipare agli Screenings di Rai Com, la presentazione del catalogo 2024, evento realizzato con l’attivo supporto del Comune di. In sessantacinque, provenienti...