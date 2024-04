A NeoConnessi di WindTre il premio The PRize nella categoria “Environmental e Sustainability”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 17 aprile 2024) MILANO – Assegnato adiil prestigioso The, ilitaliano delle Relazioni Pubbliche promosso da UNA – Azienda della Comunicazione Unite. L’evento, che si è svoltoaffascinante cornice del Belvedere Jannacci di Palazzo Pirelli a Milano, rappresenta il più alto riconoscimento in Italia dedicato alle Relazioni Pubbliche, settore in continua L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Business: nuovi servizi per la digitalizzazione di imprese e Pa Le proposteper i nuovi Samsung Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5 “Please Don’t Call”, oltre 1 milione i clientigià attivi, Super Fibra con il ...