A Ceriano Laghetto | sindaco e assessori portano i nonni sulle giostre

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di mercoledì 17 aprile 2024) . Nell’ultimo fine settimana di presenza del Luna park in frazione San Damiano per la sagra della Madona de Marz, sono stati accolti degli ospiti molto speciali per una inedita mattinata in allegria. A divertirsi, infatti, c’erano iospiti del Cdi Macallè ...